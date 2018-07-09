Ankara'da trafik kazası: 20 yaralı

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Eryaman istikametinde seyreden 06 HT 946 plakalı otomobile, sağ şeritte duraklama yapan 71 DF 913 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada, aynı yönde seyir halinde bulunan 06 BR 8183 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Bu sırada, 06 BR 8152 plakalı özel halk otobüsü ile 06 L 0020 plakalı kamyon da kazaya karıştı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ Zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre çoğunluğu özel halk otobüslerinde bulun 20 kişi yaralandı. Sürücülerin kimlik bilgileri henüz belirlenemezken yaralılar, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.