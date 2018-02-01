Ankara'da vergi dairesinde kazan patladı

Ankara Çukurambar’da bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının kazan dairesinde patlama oldu.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Vali Topaca, şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre doğalgaz kazanında patlama oluyor. Şu anki tespitlere göre ölü, yaralı yok. Mesai bitmiş, içeride kimsenin olmadığı bir yer. Şu anda ekipler, tedbir amaçlı içeriyi kontrol ediyor. Ben de olay yerine geçeceğim."

Öte yandan patlama nedeniyle binanın 2 katında büyük çapta hasar oluştu.

Ankara'da vergi dairesinde doğalgaz patlaması VİDEO