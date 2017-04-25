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Ankara'da yangın

Cebeci semtinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

25.04.2017 - 07:10
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Cemal Gürsel Caddesi'nde bir düğün salonu ile çok sayıda iş yerinin bulunduğu üç katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlerin binanın çatısını tamamen sarması üzerine bölgeye itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin güçlükle müdahale ettiği alevler çevredeki binaları da etkiledi. Bazı dairelerin camları yüksek ısıdan zarar gördü.

Binanın çevresindeki apartmanlarda yaşayanlar ise polis ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Ankara'nın farklı bölgelerinden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın bir süre sonra alt kattaki düğün salonuna sıçradı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu çatı katındaki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Düğün salonundaki alevler de uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi.

Yangın nedeniyle Cemal Gürsel Caddesi ile Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nün çevresindeki bazı sokaklar bir süre ulaşıma kapandı.

Söz konusu binada büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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