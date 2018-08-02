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Ankara'da zincirleme kaza trafiği kilitledi

Başkent'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

AA | 02.08.2018 - 09:30..
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Samsun yolu Turgut Özal Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden 06 AJ 7035 plakalı minibüs ile 06 VVT 91 ve 06 BEJ 003 plakalı otomobiller General Eşref Akıncı Kışlası yakınlarında çarpıştı.

Kazada iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

3 ŞERİT ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle Samsun yolu şehir merkezi istikametinde 3 şerit bir süre ulaşıma kapandı. Tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Ankara'da zincirleme kaza trafiği kilitledi

Ankara'da zincirleme kaza trafiği kilitledi

Ankara'da zincirleme kaza trafiği kilitledi

Ankara'da zincirleme kaza trafiği kilitledi

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