Ankara'da zincirleme kaza trafiği kilitledi

Ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Almanya'da, Türk olduğu için ırkçılığa uğradığını söyledi.

Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

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Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, ABD'nin mal varlığına el koyma kararına anlamlı cevap: ABD'de bizim tek bir malımız vardır o da FETÖ'dür.