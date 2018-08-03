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İstanbul ve Adalar'a elektrikli fayton

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Süleyman Soylu ile Berat Albayrak düşman çatlattı

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1 Anthony Bourdain’den: Mutfak Sırları Vücudunuz bir tapınak değil, bir eğlence parkı. Tadını çıkarın…

2 Başkan Erdoğan'ın 100 günlük eylem programı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de 400 projeden oluşan 100 günlük eylem planınında ekonomiden sosyal yaşama yayılan birçok başlık yer alıyor.

3 Lice ve Hani kırsalındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Lice ve Hani kırsalındaki bazı köylerde sokağa çıkma yasağının iptal edildiği belirtildi.

4 Ankara'daki gar saldırısı davası Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı davasında, 9 sanık 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

5 Çok satanlar Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

6 Roma ve Helenistik döneme ait mezarlar bulundu Muğla'nın Milas ilçesinde, antik dönemin en iyi korunmuş tapınaklarından Zeus Lepsynos'un da bulunduğu Euromos Antik Kenti'nde Roma ve Helenistik döneme ait mezarlara rastlandı.