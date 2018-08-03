Ankara'daki gar saldırısı davası

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te 100 kişinin hayatını kaybetmesi, yüzlerce kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı terör saldırısına ilişkin 36 sanık hakkında açılan davanın görülmesine bugün devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.
BERAAT TALEP ETTİLER
Davanın bugünkü celsesinde esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınması tamamlandı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanıkların son sözlerini sordu. Suçsuz olduklarını savunan sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Başkan Giray, karar açıklanmak üzere duruşmaya saat 17.00’a kadar ara verildiğini söyledi. Aranın tamamlanmasıyla mahkeme heyetinin kararını açıkladı.
9 SANIĞA 101'ER KEZ MÜEBBET
Mahkeme, 9 sanığa 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 557 yıl hapis verilmesini kararlaştırdı.