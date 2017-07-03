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Ankaralı taksicilerin kavgası cinayetle bitti

Başkentte bir taksici Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) girişinde tartıştığı meslektaşını tabancayla vurarak öldürdü.

03.07.2017 - 08:28
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Ankaralı taksicilerin kavgası cinayetle bitti

Mevlana Bulvarı AŞTİ yaya girişinde yolcu bekleyen 06 T 5948 plakalı taksinin şoförü N.Ş. ile 06 T 3455 plakalı taksinin sürücüsü Abdullah K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SİLAHINI ÇIKARDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ş, üzerinde taşıdığı tabancayla meslektaşı Abdullah K'ye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekipleri, Abdullah K'nin vücuduna isabet eden mermilerle hayatını kaybettiğini belirledi.

5 MERMİ KOVANI

Olay yerini güvenlik şeridi ile kapatan polis ekipleri yaptıkları incelemede 5 mermi kovanı buldu.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis cinayet sonrası kaçan G.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada Abdullah K'nin ölüm haberini alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olay nedeniyle Mevlana Bulvarı'nın Konya istikametinin iki şeridi bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

Polis ekiplerinin incelemelerini tamamlanmasının ardından Abdullah K'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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