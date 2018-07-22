'Ankara'nın denizi'ndeki temizlik çalışmaları sürüyor

Mogan Gölü'nün su kalitesinin iyileştirilmesi ve doğal yaşamının yeniden canlandırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, yeni adıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iş birliği içinde yapılan "Mogan Gölü Dip Çamuru Temizlik" çalışmaları karadan ve havadan fotoğraflandı.

Görüntülere göre gölün temizlenen kısımları ilk bakışta fark edilir hale geldi. Havadan yapılan çekimlerde, temizlik çalışmalarında ilerleme sağlanan bölümlerin berraklaştığı dikkati çekti.

1 MİLYON 800 BİN METREKÜP DİP ÇAMUR TEMİZLENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, protokolü 15 Temmuz 2016'da yapılan ve uygulanmasına geçen yıl başlanan proje, çevre ve doğal yaşamın korunması için azami hassasiyetle sürdürülüyor. Göl tabanından taranması hedeflenen 2 milyon 700 bin metreküp dip çamurunun bugüne kadar 1 milyon 800 bin metreküpü temizlendi. Günlük 10 bin metreküp çamurun tarandığı proje kapsamında, temizlik işinin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLECEK

Ayrıca kimyasal analizler sonucunda, bitkisel üretim amacına uygun nitelikte olduğu belirlenen göldeki dip çamurunun "arboretum" proje alanında kullanılması hedefleniyor. Bu kapsamda dip çamuru, susuzlaştırma işleminin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait Mogan Gölü'nün güneyinde yer alan 1 milyon 450 bin metrekare büyüklüğünde, nispeten tuzlu, alkali ve drenaj problemine sahip proje alanına yaklaşık 30 santimetre kalınlığında serilecek.

Türkiye'de çevrenin korunmasına yönelik, bu özellik ve büyüklükteki ilk çalışma olan Mogan Gölü Dip Çamuru Temizlik Projesi'yle, göl ve çevresinin, doğa turizmi ve rekreasyon açısından önemli bir cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

"160- 170 ÇEŞİT KUŞ TÜRÜ GELİYOR"

Gölün çok sayıda göçmen kuşun uğrak yeri olduğuna dikkati çeken Duruay, "Senede 160-170 çeşit kuşumuz buraya geliyor. Burada ikamet ediyor veya buradan geçiyorlar ama muhakkak buraya uğruyorlar. Onların da bir yaşam alanı var. Oralara hiçbir zarar vermeden yapılan bir temizlik bu." ifadelerini kullandı.

Duruay, projenin doğal yapıya uygun olması sebebiyle herhangi bir tepkiyle karşılaşmadıklarının altını çizerek, "Şu anda da Mogan Gölü'müze, bu sene itibarıyla 15 bin yavru sazan balığı atıldı. 5 bin tane de sel kapanına atıldı. Bunlar her sene yenilenecek. Gölümüzde amatör balıkçılığın, olta balıkçılığının geliştiğini, büyüdüğünü görmek istiyoruz. Balık tutmaktan zevk alan insanları da seneye buraya bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"SU SPORLARININ MERKEZİ OLACAK"

Mogan Gölü'nün temizlenmesinin, kendisinin ve önceki belediye başkanlarının hayali olduğunu dile getiren Duruay, "Gölümüz temizleniyor. Hayalimiz, buranın eskisi gibi tertemiz olması. Plajların olduğu, insanların korunaklı bir şekilde yüzebildiği alanlar da olacak. Ayrıca gölümüzde kürek yarışları, yelken yarışları yapılıyordu ama uzun bir süredir bu yapılmıyor. Gölümüz temizlendikten sonra burası artık uluslararası bir yarış alanı haline gelecek. Kanoyla, yelkenle, kürekle burası su sporlarının da merkezi haline gelecek." ifadelerini kullandı.