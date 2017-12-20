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Ankara'ya yeni üniversite

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla, Ankara'da Lokman Hekim Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak.

AA | 20.12.2017 - 09:01..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7063 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ

Söz konusu kanuna göre, "Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi"nin ismi "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi" olarak değiştirilirken, Başkent'te Ankara'da Sevgi Vakfı tarafından Lokman Hekim Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Bu üniversite, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden oluşacak.

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