taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.358
USD
3,6875
EURO
3,9601
ALTIN
145,66
PETR
56,2600

Anketlerde Schulz, Merkel'in önüne geçti

Almanya'daki seçimlerde, SPD’nin başbakan adayı Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Schulz’un anketlerde Merkel'in önünde olduğu gözleniyor.

06.02.2017 - 19:32
  1. Haberler
  2. Dünya
Anketlerde Schulz, Merkel'in önüne geçti

Anketlerde Schulz, Merkel'in önüne geçti

Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz’un Alman Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı olarak açıklanmasıyla hızla yükselişe geçen SPD, Başbakan Angela Merkel’in önderliğindeki Hristiyan Birlik partilerini (CDU/CSU) geride bıraktı.

MERKEL'İ GEÇMİŞ DURUMDA

Sigmar Gabriel’in adı başbakan adaylığı için geçerken yüzde 20’ler düzeyinde seyreden SPD’nin (Sosyal Demokrat Parti) kamuoyu desteği, Bild gazetesi tarafından yapılan son kamuoyu anketine göre, CDU/CSU’yu geçmiş durumda. Insa tarafından 3-6 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, bir hafta öncesine kıyasla kamuoyu desteğini 4 puan artıran SPD, yüzde 31 oy oranına ulaştı.

KOALİSYON'A DESTEK YÜZDE 61

Birlik partileri ise, aynı sürede bir puan düşüş yaşayarak, yüzde 30’a geriledi. Seçim sonrası olası hükümet formülleri arasında yer alan 'SPD liderliğindeki büyük koalisyon'a destek de yüzde 61 olarak görülüyor.

ALMAN PARTİLERİNİN GENEL OY DURUMU

SPD, Sol Parti ve Yeşiller koalisyonuna destek ise yüzde 48 düzeyinde. Insa araştırmasında Almanya’nın en güçlü üçüncü partisi olarak 'Almanya için Alternatif Partisi' (AfD) görünüyor. AfD’nin kamuoyu desteği yüzde 12 dolayında. Sol Parti’nin yüzde 10, Yeşiller’in yüzde 7, Hür Demokrat Parti FDP’nin ise yüzde 6 oranında oy alması bekleniyor.

Martin Schulz önderliğindeki SPD’nin, diğer kamuoyu yoklamalarında da yükselişte olduğu ortaya çıkmıştı. Birkaç gün önce açıklanan ARD DeutschlandTrend araştırmasında, Schulz Merkel’i geride bırakmıştı. Araştırmaya göre, başbakan doğrudan halk tarafından seçilse Schulz’a destek yüzde 50, Merkel’e ise yüzde 34 düzeyindeydi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tosic'e büyük ceza yolda

Tosic'e büyük ceza yolda

56
Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

61
CHP'li vekil Sıla'nın iptal edilen konserlerini sordu

CHP'li vekil Sıla'nın iptal edilen konserlerini sordu

281
Konya'da zincirleme trafik kazası

Konya'da zincirleme trafik kazası

67
Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı

Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı

62
Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

264
GENAR Araştırma Başkanı Aktaş'ın referandum tahmini

GENAR Araştırma Başkanı Aktaş'ın referandum tahmini

234
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM