Anne oğlunun katiline teşekkür etti

İngiliz dağ bisikletçisi Marc Sutton (34), geçen hafta Fransız Alpleri’nde bir avcı tarafından vurularak öldürülmüştü. 22 yaşındaki avcı, bisikletçiyi koşan bir ayı sanarak ateş ettiğini söylemişti.

Bisikletçinin dün ortaya çıkan ailesi korkunç açıklamalar yaptı. Marc Sutton’un annesi Katrina, Facebook’ta oğlunun ölüm haberini “Umarım cehenneme gidersin” diyerek paylaştı.

OĞLUNUN KATİLİNE: İYİ Kİ ÖLDÜRDÜN

Anne Katrina, habercilere “Oğlum yıllarca kız kardeşi Katie’ye cinsel saldırıda bulundu. Onu öldüren avcıya teşekkür ediyorum, iyi ki öldürdü” dedi.

Katie Toghill (32) de çocuk yaşlardan itibaren suistimal edildiğini, olayı annesine anlattıktan sonra ağabeyinin ülkeden kaçıp Fransa’ya yerleştiğini söyledi. Talihsiz bir kaza kurşununa gittiği düşünülen bisikletçi hakkındaki tecavüzcü suçlamaları tüm dünyada şok etkisi yarattı.