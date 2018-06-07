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Anne otomobilde mahsur kalan bebeğe çizgi film izletti

Bolu'da kapıları otomatik kilitlenen otomobilde yarım saat mahsur kalan 1 yaşındaki bebeğe itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışırken annesi camdan çizgi film izletti.

DHA | 07.06.2018 - 21:37..
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Otomobilleri ile Bolu Borazanlar Mahallesi 404. Sokak üzerinde bulunan evlerinin önüne gelen ve ismi öğrenilemeyen aile, aracın içindeki eşyaları indirdikleri esnada otomobilin kapıları otomatik olarak kilitlendi.

BEBEK MAHSUR KALDI

Aile, anahtarın otomobilin içinde kaldığını ve bebeklerinin de araçta mahsur kaldığını fark ederek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, bebeğin kurtarılması için çalışma başlattı.

Anne otomobilde mahsur kalan bebeğe çizgi film izletti

Otomobilde mahsur kalan çocuğa annesi camdan çizgi film izletti VİDEO

ANNESİ ÇİZGİ FİLM İZLETTİ

İtfaiye ekipleri çalışma yaptığı esnada, bebeğin annesi çocuğunun korkmaması için aracın camından cep telefonu ile çizgi film izlettirdi. Otomobilin arka kısmında bulunan küçük camı bantlayarak kıran itfaiye ekipleri, bebeği araçtan çıkardı. Bu esnada olay yerine gelen ve bebeğin dedesi olduğu öğrenilen kişi, itfaiye ekiplerine tepki göstererek, "Aracın camını biz de kırardık. Neden camı kırdınız" dedi. İtfaiye ekipleri, kendilerine tepki gösteren adamı sakinleştirerek, olayı anlatmak için çaba harcadı.

Anne otomobilde mahsur kalan bebeğe çizgi film izletti



Anne otomobilde mahsur kalan bebeğe çizgi film izletti



Anne otomobilde mahsur kalan bebeğe çizgi film izletti



Anne otomobilde mahsur kalan bebeğe çizgi film izletti

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