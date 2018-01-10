Anne ve babasını av tüfeğiyle öldürdü

Kahramanmaraş'ta bu sabah ilçeye bağlı Çolak Ali Mahallesi'nde, iddiaya göre ailenin evinden silah sesi duyan komşuları, eve gittiklerinde Ali Beygözlü'yü elinde av tüfeği ile kaçarken gördü.

KOMŞULARI CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU

Ardından eve giren komşular, Mehmet Beygözlü ile eşi Fatma Beygözlü'yü yerde kanlar içinde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Beygözlü ve Fatma Beygözlü'nün cesetleri Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali Beygözlü'nün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.