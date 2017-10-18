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Anne ve oğlunun kurduğu uyuşturucu çetesi yakayı ele verdi

İzmir'de, 280 polisin görev aldığı 6 ay süren operasyonla, anne ile oğlunun kurduğu uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi.

18.10.2017 - 16:05
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla İzmir'in en büyük uyuşturucu baronlarından biri olduğu belirtilen 'Çılgın A.' lakaplı kişinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Yapılan araştırmada bu kişinin il dışından getirdiği uyuşturucuyu Konak'ın Kadifekale, Çimentepe ve Ballıkuyu semtlerinde ticaretini yapan A.V. (37) olduğunu belirledi.

Anne ve oğlunun kurduğu uyuşturucu çetesi yakayı ele verdi

ANNE OĞUL ÇETE KURDULAR

Ekiplerin 6 aylık kapsamlı çalışmasında  A.V.'nin annesi B.V. (61) ile birlikte suç örgütü kurdukları, ve N.A. (45), Ş.A. (25) ve B.B.'nin de (51) suça ortaklık ettikleri ortaya çıktı.

Uyuşturucu ticareti yapan çetenin polise yakalanmamak için uyuşturucu satışı yaptırdıkları kişileri doğu ve güneydoğu illerinden getirerek, bu kişileri 20-25 günde bir değiştirdikleri belirlendi.

SİLAHLA TEHDİT EDİYORLARMIŞ

Suç örgütünün maddi durumu olmayan kişileri, kadınları ve çocukları fark edilmemeleri için torbacı, kurye, aracı ve gözcü olarak kullandıkları da ortaya çıktı. Çetenin uyuşturucu satışını özellikle araç trafiğine kapalı, terk edilmiş ve metruk binaların bulunduğu kentsel dönüşümün zorunlu olduğu bölgelerde birden fazla erkek kullanarak yaptıkları, bu bölgeye gelen polis ekiplerinin araçlarını çocuklara taşlattıkları ve Kadifekale ile Çimentepe bölgelerinde kendilerine karşı çıkan kişilere ve halka ihbar yapmamaları için silahla baskı kurdukları tespit edildi.

Anne ve oğlunun kurduğu uyuşturucu çetesi yakayı ele verdi

43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Suç örgütüne yönelik çalışma kapsamında 19 ayrı ara yakalamada 43 şüpheli yakalandı.  Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden anne ve oğlunun da aralarında bulunduğu 13 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

OPERASYONDA 280 POLİS GÖREV ALDI

Örgüte yönelik kent merkezi olmak üzere Balçova,  Buca, Gaziemir,  Karabağlar,  Konak,  Menderes'te  ve Ankara'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 polis helikopteri, 2 drone, özel harekat polisleri ve 5 adet narkotik dedektör köpeği ile 130 ekipten oluşan toplam 280 polis görev yaptı.

21 şüphelinin yakalandığı operasyonda 60 kilogram esrar maddesi, 250 gram kokain maddesi, satışa hazır hale getirilmiş şeffaf jelatinlere ve kağıtlara sarılı vaziyette çok sayıda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf kilitli poşetler, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 45 adet tabanca fişeği, 5 adet tüfek fişek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 750 TL ile 70 Euro ele geçirildi.

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