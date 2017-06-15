Anne ve oğul üniversiteyi aynı yıl tamamladı

Liseden mezun olduğu yıl eğitimine ara veren evli ve 2 çocuk annesi Şankaya, yıllar sonra girdiği üniversite sınavından iyi puan alınca yeniden okula dönmeye karar verdi.

Tarih bölümüne 2013'te kayıt yaptıran ve Sanat Tarihi bölümünde de çift ana dal yapan Gülfem Adile Şankaya, eğitimini oğluyla aynı yıl tamamladı.

"GÜZEL BİR TESADÜF"

Liseden mezun olduktan sonra evlendiğini ve çocuk sahibi olduğunu bildiren Gülfem Adile Şankaya, "Çocuklarımı büyüme telaşına girdim. Tabii onlar büyüdü ve üniversiteyi kazandı. Ben de sınavlara girmek istedim. Çocuklarım da beni hep cesaretlendirdi. Sonunda 4 yıl önce sınava girdim. Güzel bir puan alınca da okumaya karar verdim. Oğlumla aynı yıl mezun olduk. Güzel bir tesadüf oldu." ifadelerini kullandı.

"ANNEMLE GURUR DUYUYORUM"

Gülfem Adile Şankaya'nın bu yıl Hukuk Fakültesinden mezun olan oğlu Emre Şankaya da çok mutlu olduğunu ve annesiyle gurur duyduğunu ifade etti.