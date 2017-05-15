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Anneler Günü'nde yanlışlıkla annesini öldürdü

17 yaşındaki M. D., evde kurcaladığı av tüfeğinin ateş alması sonucu üvey annesi 28 yaşındaki Birice Dölek'in ölümüne neden oldu.

15.05.2017 - 16:20
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Anneler Günü'nde yanlışlıkla annesini öldürdü

Olay, Kızıltepe'deki Mezopotamya Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. M.D., evde kuracaladığı av tüfeğinin ateş alması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, üvey annesi Birice Dölek'in, sırt ve boyun bölgelerine isabet etti.

POLİS EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ TESPİT ETTİ

Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Birice Dölek'in öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Birice Dölek'in cesedi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üvey annenin ölümüne neden olan tüfeğe de incelenmek üzere el koyan polis ekipleri, olaya ilişkin M.D'yi gözaltına alırken, başlatılan soruşturma devam ediyor.

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