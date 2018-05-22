Anneler korosu sahnede

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Uğurlu İlkokulu'nun öğretmenleri, hazırladıkları proje kapsamında yalnızca kadın velilerin görev aldığı Anneler Söylüyor korosu oluşturdu.

ANNELER SÖYLÜYOR

Mutlu anneler mutlu çocuklar yetiştirir sloganıyla yola çıkan öğretmenler, sadece kadın velilerin görev alacağı koro kurmaya karar verdi. Proje kapsamında 4 ay önce yaklaşık 20 velinin katılımıyla kurulan Anneler Söylüyor korosu, çalışmalarını okulun konferans salonunda yürüttü.

Koroda görev alan anneler, Türk sanat müziği eserlerini koro ve solo olarak seslendirdi. Anneler Korosu, nisan ayında Ortahisar Belediyesi konferans salonunda kadınlara yönelik konser verdi.

"KADINLAR TOPLUMUN DEĞERİDİR"

Sınıf öğretmeni Döndü Özoğlu, "Kadınlar toplumun değeridir. Kadın mutluysa eşi, çocukları ve toplum da mutlu olur ama bu projede sadece kadınları değil, eşlerini de ikna etmek için çaba harcadım çünkü hepsinin farklı sorumlulukları ve sıkıntılar vardı. Öğrencilerimiz, taşımalı bir okulda eğitim görüyorlar. O nedenle toplantılarımıza bile çok az velimiz gelebiliyor ve sadece annelere ulaşabiliyoruz. Geleceğin nesillerini anneler yetiştiriyorsa onları da bir araya getirmemiz gerekiyordu. Bugün de gel, bir saatini ayır, eşini ikna et, sen de bu konserde olmalısın, çok emek verdik, bir saatten bir şey olmaz diyerek, her çalışma öncesi özel olarak aradığım anneler oldu ama bütün bunlara rağmen onlar da bırakmadılar, yılmadılar, inandılar, özveriyle çalıştılar ve zoru başardılar" dedi.