Annenin kızına son vedası yürek burktu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan 19 yaşındaki Ayşe Öztürk, dün sabah Kazımdirik mahallesinde oturduğu evinden işyerine gitmek için çıktı. Saat 08.30 sıralarında yanına gelen aynı fabrikadan arkadaşı Alparslan İşcan, genç kızın başına tek el ateş ederken babası Hamza İşcan ile birlikte kaçtı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Ayşe Öztürk'ün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemesi ardından ailesi tarafından alınarak Muratlı ilçesine getirildi. En sevdiği yazması tabutuna konulan genç kız, helallik için baba evine götürüldü. Ayşe Öztürk’ün tabutunun cenaze aracından indirildiği sırada feryatlar yükseldi.

TABUTUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Baba Raşit, anne Sevim Öztürk kızlarının son kez yüzünü görmek için tabutun açılmasını istedi. Kızının yüzünü gören anne Sevim Öztürk, "Ay benim güzel yavrum. Kalk be Ayşem annem. Sana kıyan o eller kırılsın. Sen benim meleğimdin. Güzel yavrumdun." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Acılı baba Raşit Öztürk de kızının tabutuna sarılarak, "Babam benim ah güzel nasıl kıydılar sana?" diyerek gözyaşı döktü. Evde okunan duanın ardından genç kızın cenazesi Kazımdirik Cami'ne getirildi.

Genç kızın cenaze namazına Muratlı Kaymakam Vekili Hayrabolu Kaymakamı İsmail Bayata, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ailenin yakınları genç kızın arkadaşları katıldı. Sokak ortasında öldürülen Ayşe Öztürk, daha sonra gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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ZANLI: "KULLANDIĞIM İLAÇLAR NEDENİYLE HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Ayşe Öztürk'ün toprağa verildiği saatlerde, olaydan sonra ormanlık alanda babası Hamza İşcan ile birlikte yakalanan katil zanlısı Alpaslan İşcan, çelik yelek giydiren polis ekiplerince, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Alpaslan İşcan'ın ifadesi için götürüldüğü Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde susma hakkını kullandığı, babası Hamza İşcan'ın ise psikolojik tedavi gördüğünü ifade ederek, "Kullandığım ilaçlar nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum." dediği ifade edildi.

PLATONİK AŞK İDDİASI

Muratlı ilçesinde Ayşe Öztürk ile aynı fabrikada işçiyken tanışan Alpaslan İşcan'ın genç kıza karşı platonik aşk beslediği, dönem dönem bu konuda rahatsız ettiği ve karşılık vermediği içinde öldürdüğü iddia edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.

























