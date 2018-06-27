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Annesine küfür eden arkadaşını öldürdü

İzmir’in Selçuk ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma küfürleşmeye dönüştü. Arkadaşının, annesine küfür ettiğini duyan adam yanındaki tüfek ile arkadaşına 2 el ateş etti.

İHA | 27.06.2018 - 15:39..
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Önceki gün Selçuk Barutçu Mahallesi Ceveşir mevkiinde bulunan çadırda buluşan iki arkadaş alkol almaya başladı. Reşat Kaçer (69) ile Akın Yılmaz (49) alkolün de etkisiyle bir süre sonra tartışmaya başladı.

TUTUKLANDI

Reşat Kaçer, Akın Yılmaz’ın annesine küfür etti. Yılmaz, duruma sinirlenince yanında bulunan tüfekle arkadaşına 2 el ateş etti.

Sırtından vurulan Kaçer, olay yerinde hayatını kaybetti. İlçe Jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesiyle gözaltına alınan Akın Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Annesine küfür eden arkadaşını öldürdü

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