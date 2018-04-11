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Annesinin eve terkettiği bebek ölü bulundu

Afyonkarahisar’da eşiyle kavga eden annenin evi terk etmesi sonucu 7 aylık bebek 3 gün sonra hayatını kaybetti.

İHA | 11.04.2018 - 15:00..
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Afyonkarahisar’ın Yaylabağı beldesinde eşi Selami G. ile kavga eden Gülcan G. evi terk etti. Beşikte kalan 7 aylık bebeğini de yanına almadan giden Gülcan G. 3 gün eve gelmedi.

7 AYLIK BEBEĞİ YALNIZ BIRAKIP EVİ TERKETTİ

İHA'nın haberinde bu 3 günlük süre boyunca evde olup olmadığı ve bebekle ilgilenip ilgilenmediği belirtilmeyen baba Selami G., bugün sabah saatlerinde beşikte bulunan çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı.

BABA GÖZALTINDA

Ölüm nedeni henüz bilinmeyen bebeğin cansız bedeni ambulansla alınarak otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan baba Selami G., savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Küçük bebeğin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucu belli olacak.

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