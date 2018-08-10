taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.185
USD
5,7187
EURO
6,5725
ALTIN
222,49
PETR
72,1400

Annesinin fotoğrafını oğlunun kimlik kartına bastılar

Gebze'de yaşayan ve annesiyle gittiği nüfus müdürlüğünde yeni kimlik kartına müracaat eden 14 Halil İbrahim Akgün, gelen kimlik kartında annesi Kezban Akgün’ün fotoğrafının basıldığını gördü.

İHA | 10.08.2018 - 09:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber

dq

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Kezban Akgün, 14 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Akgün ile 7 Ağustos tarihinde çipli kimlik kartı almak üzere Nüfus Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.

Gebze İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek hem kendisi hem de oğlu için çipli kimlik kartı başvurusunda bulunan anne Akgün, 2 gün sonra kendisine teslim edilen kimlik kartını görünce şoka uğradı.

ANNE TESLİM ALDI

Kargodan gelen kimlik kartını teslim alan anne Kezban Akgün, oğlu için düzenlenen kimlik kartına kendi fotoğrafının basıldığını gördü.

Neye uğradığını şaşıran anne ve oğlu, gerekli düzeltmenin yapılması için Nüfus Müdürlüğüne başvuru yaptılar. Kimliğine annesinin fotoğrafı basılan Halil İbrahim Akgün, 17 Ağustos’ta gireceği çıraklık sınavına alınamama korkusu yaşadığını dile getirdi.

ANNENİN FOTOĞRAFI OĞLUNUN KİMLİK KARTINDA

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan anne Kezban Akgün, “7 Ağustos Salı günü oğlumla beraber nüfus müdürlüğüne gittik. İşlemlerimizi yaptık, hallettikten sonra bugün kimlik elime ulaştı. Kimliğe baktığımda benim fotoğrafım ve oğlumun kimlik bilgileri vardı. Buna çok şaşırdım. Nasıl böyle bir hata yaparlar. Yani şaşkınım söyleyecek bir şey bulamıyorum. Benim kimliğim henüz gelmedi. Aynı anda başvurduğumuz halde. 17 Ağustos’ta oğlumun sınavı var. Bunun için biraz acele ettik ama bu hatanın memurların olduğunu düşünüyorum. Nasıl böyle bir hata yaparlar, nasıl işlerini yapıyorlar anlamış değilim.” dedi.

14 yaşındaki Halil İbrahim Akgün ise, “Çok şaşırdım. Annemin fotoğrafı ve benim kimlik bilgilerim vardı.” ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

994
Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

153
Şırnak'ta erkek tarafından istenecek altın miktarı azaltıldı

Şırnak'ta erkek tarafından istenecek altın miktarı azaltıldı

49
Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı

Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı

131
Sakarya'da 18 yaşında bir genç boğuldu

Sakarya'da 18 yaşında bir genç boğuldu

14
Dolunay Soysert dizi çekiminde ayağını kırdı

Dolunay Soysert dizi çekiminde ayağını kırdı

29
Şenol Güneş: Zemin yön değiştirmemizi engelledi

Şenol Güneş: Zemin yön değiştirmemizi engelledi

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM