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Annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Kemerburgaz'da 3,5 yaşındaki çocuk, annesinin kullandığı cipin altında kaldı. Kazada çocuk şans eseri yara almadan kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 05.06.2018 - 11:47..
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Kemerburgaz'da yaşanan olayda, aracını park etmek isteyen N.A., evinin önüne geldi.

O esnada yerde emekleyen 3,5 yaşındaki oğlunu fark etmedi. Küçük çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı.

Annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Annesinin kullandığı aracın altında kaldı ViDEO

ŞANS ESERİ YARA ALMADI

Çevredekilerin bağırması üzerine aracından inen anne, aracın altındaki  çıkartarak kucağına aldı.

Annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Anne şans eseri hiçbir yara almayan çocuğuna sımsıkı sarıldı. O anlarda genç kadının arkadaşı ve çevredekilerin de olayın şokunu yaşadığı görüldü.

Annesinin kullandığı aracın altında kaldı

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