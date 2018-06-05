Kemerburgaz'da yaşanan olayda, aracını park etmek isteyen N.A., evinin önüne geldi.
O esnada yerde emekleyen 3,5 yaşındaki oğlunu fark etmedi. Küçük çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı.
Annesinin kullandığı aracın altında kaldı ViDEO
ŞANS ESERİ YARA ALMADI
Çevredekilerin bağırması üzerine aracından inen anne, aracın altındaki çıkartarak kucağına aldı.
Anne şans eseri hiçbir yara almayan çocuğuna sımsıkı sarıldı. O anlarda genç kadının arkadaşı ve çevredekilerin de olayın şokunu yaşadığı görüldü.