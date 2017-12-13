taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.050
USD
3,8442
EURO
4,5216
ALTIN
153,81
PETR
63,9400

Annesinin şiddet uyguladığı Esila'nın velayeti babasında

Annesinin vücudunu morartana kadar dövdüğü 2 yaşındaki Esila Tülübaş'ın velayeti mahkeme kararıyla babası Erdem Tülübaş'a verildi.

İHA | 13.12.2017 - 05:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kızının vücundaki morlukları gördükten sonra eşinden şüphelenerek eve gizli kamera yerleştiren 29 yaşındaki Erdem Tülübaş, kızının şiddete maruz kaldığını gördü. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Esila'nın velayeti babasına verildi.

Annesinin şiddet uyguladığı Esila'nın velayeti babasında

EŞİNE ZARAR VERMEDEN POLİSE GİTTİ

Erdem Tülübaş, kızı Esila’nın vücudundaki morlukları görünce durumdan şüphelenip evine gizli kamera yerleştirdi. Annenin kızını dövüp darp ettiği görüntüleri gizli kamera ile tespit eden Erdem Tülübaş, elindeki görüntülerle polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Annesinin şiddet uyguladığı Esila'nın velayeti babasında

DAYAKÇI ANNEYE 3 AY UZAKLAŞTIRMA

Olay sonrası gözaltına alınan Tuğba Tülübaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyince kendisine gizli kameradaki görüntüler izletildi. Hakkında soruşturma açılan Tuğba Tülübaş, evden 3 ay uzaklaştırma cezası aldı. Uzaklaştırma cezası sona erdikten sonra mahkeme kararıyla kızının geçici velayetini alan anne Tuğba Tülübaş, eşinin eve yerleştirdiği gizli kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki almıştı.

Annesinin şiddet uyguladığı Esila'nın velayeti babasında

VELAYET KARARI AÇIKLANDI

Baba Erdem Tülübaş, yaşanan sürecin ardından gizli kamera görüntülerini Çorlu’daki mahkemeye sundu. Mahkemeye delil olarak sunulan görüntülerin ardından konu uzmanlarca yeniden değerlendirilerek velayetin baba Erdem Tülübaş’a verildiği ifade edildi.

Türkiye'nin ağladığı Esila, babasına kavuştu VİDEO

İlginizi Çekebilir
Elazığ'da aracıyla seyir halindeyken intihar etti
Elazığ'da bir okulun kantinini işlettiği belirtilen 29 yaşındaki Ömer Gümüşboğa, silahıyla kafasına ateş ederek intihar etti.
Maden ocağı göçüğü bir can daha aldı
Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 46 yaşındaki maden işçisi Fevzi Dereli yaşamını yitirdi.
Kaza yapan kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu
İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün otomobili takla attı. Hafif sıyrıklarla kurtulan Sibel K. kaza sonrası şoka girdi.
Giresun'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın can aldı
Giresun'da akşam saatlerinde elektrikli battaniyeden çıkan yangında, 80 yaşındaki Sevim Seyhan hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail ordusu Filistin'de küçük çocukları gözaltına aldı

İsrail ordusu Filistin'de küçük çocukları gözaltına aldı

124
Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

61
Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

26
FETÖ'ye finansal destekten 15 kişi gözaltına alındı

FETÖ'ye finansal destekten 15 kişi gözaltına alındı

4
ABD Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı

ABD Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı

38
ABD'den Kuzey Kore'ye görüşmeye hazırız mesajı

ABD'den Kuzey Kore'ye görüşmeye hazırız mesajı

10
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM