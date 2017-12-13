Annesinin şiddet uyguladığı Esila'nın velayeti babasında

Kızının vücundaki morlukları gördükten sonra eşinden şüphelenerek eve gizli kamera yerleştiren 29 yaşındaki Erdem Tülübaş, kızının şiddete maruz kaldığını gördü. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Esila'nın velayeti babasına verildi.

EŞİNE ZARAR VERMEDEN POLİSE GİTTİ

Erdem Tülübaş, kızı Esila’nın vücudundaki morlukları görünce durumdan şüphelenip evine gizli kamera yerleştirdi. Annenin kızını dövüp darp ettiği görüntüleri gizli kamera ile tespit eden Erdem Tülübaş, elindeki görüntülerle polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

DAYAKÇI ANNEYE 3 AY UZAKLAŞTIRMA

Olay sonrası gözaltına alınan Tuğba Tülübaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyince kendisine gizli kameradaki görüntüler izletildi. Hakkında soruşturma açılan Tuğba Tülübaş, evden 3 ay uzaklaştırma cezası aldı. Uzaklaştırma cezası sona erdikten sonra mahkeme kararıyla kızının geçici velayetini alan anne Tuğba Tülübaş, eşinin eve yerleştirdiği gizli kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki almıştı.

VELAYET KARARI AÇIKLANDI

Baba Erdem Tülübaş, yaşanan sürecin ardından gizli kamera görüntülerini Çorlu’daki mahkemeye sundu. Mahkemeye delil olarak sunulan görüntülerin ardından konu uzmanlarca yeniden değerlendirilerek velayetin baba Erdem Tülübaş’a verildiği ifade edildi.

Türkiye'nin ağladığı Esila, babasına kavuştu VİDEO

