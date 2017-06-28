taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5195
EURO
4,0018
ALTIN
141,64
PETR
46,5600

Babaannesini döven toruna ateş açıldı: 6 akraba yaralı

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde, babaannesi Havva Bir'i döven Önder Bir, çıkan kavga sonucu amcası ve kuzeninin silahlı saldırısına uğradı.

28.06.2017 - 09:26
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gölcük İlçesi Hisareyn Mahallesi Kevser Sokak üzerinde iddiaya göre, Önder Bir evlerinde kalan babaannesi Havva Bir'i bilinmeyen bir nedenle dövdü. Gözlükleri kırılan Havva Bir karşı dairede oturan diğer oğlunun evine gitti.

Babaannesini döven toruna ateş açıldı: 6 akraba yaralı

Babaannesini döven toruna ateş açıldı: 6 akraba yaralı VİDEO

TÜFEKLERİ ALDILAR

Babaannesinin kuzeni tarafından darp edildiğini öğrenen Mustafa Bir amcasının evine gitti. Tartışma büyüyünce Mustafa ve babası Mahmut Bir evdeki tüfekleri alarak ayrı ayrı ateş etti.

Olayda baba-oğulun açtığı ateş sonucu akrabaları olan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kısmı kendi imkanları ile hastaneye giderken, Gülden ile Hikmet Bir ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın ardından kaçan Mahmut ve oğlu Mustafa Bir'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Babaannesini döven toruna ateş açıldı: 6 akraba yaralı

Babaannesini döven toruna ateş açıldı: 6 akraba yaralı

Babaannesini döven toruna ateş açıldı: 6 akraba yaralı

Babaannesini döven toruna ateş açıldı: 6 akraba yaralı

Babaannesini döven toruna ateş açıldı: 6 akraba yaralı

İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı
Yakalanan 4 teröristin, ilçede askeri ve emniyet görevlileri ile AK Partili yöneticilere yönelik eylem planladığı bildirildi.
Antalya'da nem oranı yüzde 70'e yükseldi
Antalya'da hissedilen hava sıcaklığı 36 derece, nem oranı yüzde 70'e yükselince tatilciler denizde, bazı vatandaşlar da kanalda serinledi.
Cumhurbaşkanı'ndan taziye telgrafı
Erdoğan; Hakkari, Elazığ ve Sivas'ta şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Sıcaklıklar son 30 yılın rekorunu kıracak
Meteoroloji, İstanbul'un 40 dereceyi, Antalya'nın 42 dereceyi, İzmir'in 37 dereceyi, Adana'nın da 39 dereceyi göreceğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

311
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

68
FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

28
Abdullah Gül Rus televizyonuna konuştu

Abdullah Gül Rus televizyonuna konuştu

37
Suudi Arabistan: Katar koşulları müzakere edilemez

Suudi Arabistan: Katar koşulları müzakere edilemez

96
Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe sezonu açtı

14
Arka Sokaklar oyuncularının aldıkları ücretler ortaya çıktı

Arka Sokaklar oyuncularının aldıkları ücretler ortaya çıktı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM