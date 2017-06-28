Gölcük İlçesi Hisareyn Mahallesi Kevser Sokak üzerinde iddiaya göre, Önder Bir evlerinde kalan babaannesi Havva Bir'i bilinmeyen bir nedenle dövdü. Gözlükleri kırılan Havva Bir karşı dairede oturan diğer oğlunun evine gitti.

Babaannesini döven toruna ateş açıldı: 6 akraba yaralı VİDEO

TÜFEKLERİ ALDILAR

Babaannesinin kuzeni tarafından darp edildiğini öğrenen Mustafa Bir amcasının evine gitti. Tartışma büyüyünce Mustafa ve babası Mahmut Bir evdeki tüfekleri alarak ayrı ayrı ateş etti.

Olayda baba-oğulun açtığı ateş sonucu akrabaları olan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kısmı kendi imkanları ile hastaneye giderken, Gülden ile Hikmet Bir ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın ardından kaçan Mahmut ve oğlu Mustafa Bir'in yakalanması için çalışma başlatıldı.













