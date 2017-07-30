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Antalya Festival Çarşısı'nda yangın

Aspendos Bulvarı'nda bulunan çarşıdaki yangın, itfaiye tarafından söndürülürken çarşının büyük kısmının zarar gördüğü belirtildi.

30.07.2017 - 13:05
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Antalya'da Aspendos Bulvarı'ndaki Festival Çarşısı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin bulunduğu alanın yanındaki Antalya Festival Çarşısı'nın ortasındaki boş dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DİĞER İŞ YERLERİNE DE SIÇRADI

Alevler, bir süre sonra bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. Bazı iş yeri sahipleri, dükkanlarını boşaltmaya çalıştı.

Antalya Festival Çarşısı'nda yangın

Antalya Festival Çarşısı'nda yangın VİDEO

17 İTFAİYE ARACI MÜDAHALE ETTİ

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa koordinasyonunda 17 itfaiye aracı ve 70 itfaiye eri müdahale etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi de sevk edilirken yangın nedeniyle Aspendos Bulvarı, tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Yangının yaklaşık bir saatlik müdahaleyle söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başlandı.

Antalya Festival Çarşısı'nda yangın

ÇARŞININ 3'TE 2'Sİ ZARAR GÖRDÜ

Çarşıda 500'ün üzerinde iş yeri bulunduğu, iç taraftaki dükkanların büyük bölümünün depo olarak kullanıldığı ve yangın nedeniyle çarşının yaklaşık 3'te 2'sinin zarar gördüğü belirtildi.

İş yeri zarar gören İsmail Okbay, yaptığı açıklamada, hediyelik eşya dükkanının cayır cayır yandığını belirterek, "Bir şey yapamadım, çok üzgünüm. 20 bin liranın üzerinde zararım var." diye konuştu.

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