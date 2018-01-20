Antalya iki mevsimi bir arada yaşıyor

Ziyaretçilerine farklı alternatifler sunan Türk turizminin başkenti Antalya, coğrafi yapısı itibarıyla vatandaşlara ve turistlere ocak ayında denizin yanı sıra yüksek kesimlerde kar keyfi sunuyor.

TURİSTLER DENİZE GİRDİ

Hava sıcaklığının 10, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Kemer ilçesinde vatandaşlar ve turistler denize girdi. Yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava etkili olmasına rağmen ilçedeki Ayışığı plajında güneşli havayı fırsat bilenler denizin tadını çıkarttı.

TAHTALI DAĞI'NDA KAR KEYFİ

İlçedeki 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nda da vatandaşlar karın keyfini yaşadı. Teleferikle çıkılan dağın zirvesinde Beydağları'nın eşsiz manzarasını izleyenler kar topu oynadı.

Olympos Teleferik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Koyuncu yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde denize girenlerin Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar yapma imkanı da elde ettiğini söyledi.

ZİRVEDE SICAKLIK 5 DERECE

Zirvede sıcaklığın 5 derece olduğunu ifade eden Koyuncu, "Kışın genel olarak Güney Kore, Avrupa, Arap ve yerli misafirleri ağırlıyoruz. Antalya'da kış aylarında kar fazla olmadığı için misafirler genelde burayı tercih ediyor. Biz de misafirlerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.