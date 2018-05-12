Antalya Kum Heykeli Festivali ziyaretçilerini bekliyor

Lara Birlik Halk Plajı'ndaki festival alanında farklı ülkelerden 20 kum heykeltraşının 10 bin tondan fazla kum kullanarak yaptığı, 200'e yakın farklı mekanı ve zamanı anlatan eser ziyarete açıldı.

MİTOLOJİK EFSANELER

Aralarında Meksika'daki Chichen Itza, Paris'in sembolu Eyfel Kulesi ve Roma'daki Kolezyum gibi mimari yapıların yanı sıra, dinozor, ejderha ve Thor gibi mitolojik ve efsanevi ögenin yer aldığı eserlerler ilgi görüyor.

ANA TEMA EFSANELER OLACAK

Kumdan efsaneler, özel ışıklandırma sistemi kullanılan mekanda gece muhteşem görüntüler yansıtıyor. Festival Direktörü Cem Karaca, bu yıl 12'ncisi düzenlenen festivalin temasını efsaneler olarak belirlediklerini söyledi.

DÜNYA EFSANELERİNİN ÇARPICI ÖRNEKLERİ

Cem Karaca, "20 kum heykeltraşın, 10 bin ton kum kullanarak saatlerce süren çalışmaları sonucunda ortaya koyduğu 200 eseri alanda ziyaretçilerin ilgisine sunduk. Özellikle akşam saat 20.00'den sonra aydınlatmaların da devreye girmesiyle masalsı bir ortam oluşuyor. Ziyaretçilerimiz, dünya efsanelerinin en çarpıcı örneklerini burada görme imkanına sahipler" diye konuştu.