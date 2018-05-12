taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,54
PETR
76,9900

Antalya Kum Heykeli Festivali ziyaretçilerini bekliyor

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 'Efsaneler' temasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

AA | 12.05.2018 - 14:48..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Lara Birlik Halk Plajı'ndaki festival alanında farklı ülkelerden 20 kum heykeltraşının 10 bin tondan fazla kum kullanarak yaptığı, 200'e yakın farklı mekanı ve zamanı anlatan eser ziyarete açıldı.

Antalya Kum Heykeli Festivali ziyaretçilerini bekliyor

MİTOLOJİK EFSANELER

Aralarında Meksika'daki Chichen Itza, Paris'in sembolu Eyfel Kulesi ve Roma'daki Kolezyum gibi mimari yapıların yanı sıra, dinozor, ejderha ve Thor gibi mitolojik ve efsanevi ögenin yer aldığı eserlerler ilgi görüyor.

Antalya Kum Heykeli Festivali ziyaretçilerini bekliyor

ANA TEMA EFSANELER OLACAK

Kumdan efsaneler, özel ışıklandırma sistemi kullanılan mekanda gece muhteşem görüntüler yansıtıyor. Festival Direktörü Cem Karaca, bu yıl 12'ncisi düzenlenen festivalin temasını efsaneler olarak belirlediklerini söyledi.

Antalya Kum Heykeli Festivali ziyaretçilerini bekliyor

DÜNYA EFSANELERİNİN ÇARPICI ÖRNEKLERİ

Cem Karaca, "20 kum heykeltraşın, 10 bin ton kum kullanarak saatlerce süren çalışmaları sonucunda ortaya koyduğu 200 eseri alanda ziyaretçilerin ilgisine sunduk. Özellikle akşam saat 20.00'den sonra aydınlatmaların da devreye girmesiyle masalsı bir ortam oluşuyor. Ziyaretçilerimiz, dünya efsanelerinin en çarpıcı örneklerini burada görme imkanına sahipler" diye konuştu.

Antalya Kum Heykeli Festivali ziyaretçilerini bekliyor

Antalya Kum Heykeli Festivali ziyaretçilerini bekliyor

Antalya Kum Heykeli Festivali ziyaretçilerini bekliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kitap için 14 ayda 1124 kilometre pedal çevirdi
Bitlis'te bisikletli kütüphaneci olarak tanınan Hakan Yücel, 14 ayda arkasına sepet taktığı bisikletiyle 1124 kilometre pedal çevirerek, 26 köy okulundaki öğrencilere 5020 kitap dağıttı.
En çok Aspendos ziyaret edildi
Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bağlı müze ve ören yerlerinin Ocak-Nisan ayları arasındaki ziyaretçi istatistikleri açıklandı.
Besteci Ahmet Kaçar vefat etti
Eserleri Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar gibi ünlü isimlerce seslendirilen Ahmet Kaçar, Giresun'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kilim dokumacılığını 3'üncü kuşak olarak sürdürüyor
Kırşehir'de halı ve kilim dokumacılığını 3'üncü kuşak olarak sürdüren Zeynep Kaplan, geleneği 48 yaşındayken aldığı üniversite eğitimiyle taçlandırıp yarım asırdır yaşatıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

67
Sosyal medya fenomenine gözaltı

Sosyal medya fenomenine gözaltı

121
Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

466
ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

266
Hande Yener: Şampiyon her zaman benim

Hande Yener: Şampiyon her zaman benim

25
Beşiktaş'tan F.Bahçe yorumu: İlahi adalet

Beşiktaş'tan F.Bahçe yorumu: İlahi adalet

164
Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM