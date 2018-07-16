Antalya turist rekorunu tazeledi

Terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele veren Türkiye, yurt genelinde güvenlik ortamını sağladı.

Güven ve huzur ortamı, dünya ülkeleriyle düzelen ilişkiler...

Atılan her adım turizm sektörüne de pozitif olarak yansıdı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

14 Temmuz itibariyle yıl başından bu yana Antalya'ya gelen turist sayısı, 5 milyon 832 bin 894’e ulaştı. Bu rakam, kayılara tüm zamanların rekoru olarak geçti.

Bu dönemde, en çok turist ağırlanan 2014’ün rakamları da 316 bin 715 arttı.

YÜZDE 37'LİK ARTIŞ

Aynı dönemde geçen yıla göre turist sayısı 1 milyon 567 bin 959 artarken, oransal artış ise yüzde 37 oldu.

RUS AKINI BAŞLIYOR

Bu rakamlarda daha da artış olacak.

Öyle ki; Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası Türkiye'deki turizmi direkt olarak etkiledi.

Ülkesinde maçları takip eden Türkiye sevdalısı Ruslar, turnuvanın sonlanmasıyla tatile çıkacak.

Bu da, Ağustos ayında yeni rekorların kırılacağının sinyali.