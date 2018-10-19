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Antalya Valisi Karaloğlu'ndan talimat: Kaytaranı bildirin

Kahvaltı yasağı getiren Antalya Valisi Münir Karaoğlu, 'Hala mesai saatlerinde kahvaltı yapanı, sigara içeni bildirin' talimatı verdi.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 15:11..
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Antalya Valisi Karaloğlu'ndan talimat: Kaytaranı bildirin

Resmi kurumlarda sabah mesaisinde kahvaltı yapılmasını yasaklayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren muhtar federasyon şube başkanları ve mahalle muhtarlarını makamında kabul etti.

VALİ'YE TEŞEKKÜR

Mesai saati içerisindeki kahvaltı ve sigara içmenin önemli bir sorun olduğunu söyleyen muhtarlar, Vali Karaloğlu'nun bu yöndeki talimatı için teşekkür etti.

"Biz kimse kahvaltı yapmasın demiyoruz. Kahvaltı zamanı milletin zamanından çıkmasın. Adam 07.00'da gelsin dairede 08.00'e kadar kahvaltı yapsın. Ama 08:00'dan sonra bir dakika bile milletin zamanını kahvaltı için harcamasın." diyen Karaloğlu, dairelerden bunu istediklerini söyledi.

Antalya Valisi Karaloğlu'ndan talimat: Kaytaranı bildirin

SİGARA İÇME MOLASIYLA MESAİDEN KAYTARMA

Kapalı mekanlarda sigara içme yasağının 'mesaiden kaytarma' mekanizmasına dönüştüğünü dile getiren Karaloğlu, buna izin veremeyeceklerini aktardı.

Sigara içenin her 20 dakikada bir kendisine mola verip dışarı çıktığını vurgulayan Karaloğlu, şunları söyledi:

"RESİMLEYİN BANA GÖNDERİN"

"Sigara içmeyen çalışıyor. Niye biz sigara içmeyeni cezalandıralım. Böyle bir şey olamaz. Siz de takipçisi olun, dairelerde bizim bu emrimize rağmen hâlâ kahvaltı edenler varsa takip edin. Siz muhtarsınız, toplum adına denetleme yapıyorsunuz. Hâlâ kahvaltı yapan varsa, masasını bırakıp sigara içmek için kupasını alıp dışarı çıkan varsa resimleyin, bana gönderin. Allah rızası için bunu yapın. Toplumsal denetim olarak bunu yapın."

Karaloğlu, kurumlarda sabah mesaisinde kahvaltı yapılmasına tepki göstererek, "Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek." açıklamasında bulunmuştu.

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