taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.610
USD
5,0821
EURO
5,8805
ALTIN
198,35
PETR
73,3600

Antalya’da 100 bin liralık kokain ele geçirildi

Antalya'da piyasa değeri 100 bin lira olan 1 kilo 80 gram kokain yakalandı.

İHA | 04.08.2018 - 17:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yapılan takip ve değerlendirme sonuçlarında dün Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

100 BİN LİRA DEĞERİN KOKAİN

Operasyonda Antalya merkezinde piyasaya sürülmek üzere getirilmiş olan piyasa değeri yaklaşık 100.000,00 TL olan 1 kilo 80 gram kokain, piyasa değeri yaklaşık bin 500 TL olan 12 Gram esrar maddesi, piyasa değeri 3 bin 400 TL olan 17 adet ecstasy maddesi, uyuşturucu imalatında kullanılan 93 adet cam kapsül içerisinde efedin hidroklorür, 1 adet cezve, 1 adet yemek kepçesi, 2 adet 1 litrelik amonyak, 2 adet bikarbonat maddeleri fişek ve bu uyuşturucu/uyarıcı maddeleri piyasaya sürmek için tartımında kullanılan 2 adet hassas terazi ve 1 adet adet 9x19 tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet fişek ele geçirildi.

Antalya’da 100 bin liralık kokain ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan ABD'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı

Başkan Erdoğan ABD'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı

272
İran sınırına güvenlik duvarı yapıldı

İran sınırına güvenlik duvarı yapıldı

69
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

96
Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu

Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu

79
Rus kadın kapkaççıyı pişman etti

Rus kadın kapkaççıyı pişman etti

45
Kanada Başbakanı'nın dev konvoyu

Kanada Başbakanı'nın dev konvoyu

103
Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM