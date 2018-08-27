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Antalya'da 2 tur teknesi çarpıştı: 15 gözaltı

Antalya'da turistlerin bulunduğu 2 günübirlik tur teknesi, aralarındaki husumetten dolayı kasıtlı olarak çarpıştı. Turistler korku dolu anlar yaşarken, olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

DHA | 27.08.2018 - 21:47..
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Alanya'da meydana gelen olayda, çok sayıda turistle günübirlik tura çıkan 'Gülbahçe' ve 'Vikingen Quality' adlı tekne sahipleri arasında tartışma çıktı. Bilinmeyen nedenle Alanya Yat Limanı'ndan çıkışta birbirine yaklaşan tekne sahipleri, birbirine kasıtlı olarak çarpıp, sürttü. Bu sırada teknede bulunan turistler, panik yaşarken, yaralanan olmadı.

Antalya'da 2 tur teknesi çarpıştı: 15 gözaltı VİDEO

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Turistlerin Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile polise haber vermesi üzerine harekete geçen ekipler, 2 teknedeki 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan tekneler çarpışırken, turistlerin panik yaşadığı anlar, cep telefonu ve güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Başta çocuklar olmak üzere teknedeki tatilcilerin çığlıklarının duyulduğu görüntülerde, tekne sahiplerinin birbirine çarpıp, sürtme anları yer aldı.

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