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Antalya'da 200 yıllık iftar geleneği

Antalya Akseki Ceceler Mahallesi'nde 200 yıldır tüm mahalleli birlikte iftar yapıyor.

AA | 26.05.2018 - 21:25..
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Ramazanın başından bu yana her akşam köy konağında bir araya gelen mahalleli, iftarı birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Kimsenin orucunu evinde yalnız açmadığı mahallede, masrafları her akşam bir aile üstleniyor.

300 KİŞİ BİRLİKTE ORUÇ AÇIYOR

Hasta olanların ise evlerine yemek götürülüyor. Yakın mahallelerde yaşayanları da iftara davet eden mahalleliler, her akşam yaklaşık 300 kişiyle bir arada oruçlarını açıyor.

İftara katılan Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Ceceler Mahallesi'nde 200 yıldır sürdürülen iftar geleneğinin çok önemli olduğunu söyledi. Etkinlikle, komşuluk ilişkilerinin güçlendiğini aktaran Nasır, "Burada kardeşlik ve birlik duygusu oluşturuluyor." dedi.

Antalya'da 200 yıllık iftar geleneği

MAHALLEDEN AYRILANLAR DA İFTARA GELİYOR

Ceceler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şevket Yaman ise gelenek ve göreneklerine bağlı bir mahalle olduklarını dile getirdi.

Mahallenin 350 haneden oluştuğunu anlatan Yaman, göç eden bazı vatandaşların da iftar vermek ve sofrada yerini almak için mahalleye geldiğini belirtti.

Yaman, gençlere, çocuklara kültürlerini ve geleneklerini unutturmamaya çalıştıklarını vurguladı.

Antalya'da 200 yıllık iftar geleneği

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