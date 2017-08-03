Antalya'da 2019 yılında metro inşaatı tamamlanacak

Antalya'da hayata geçirilecek metro projesi ve üçüncü etabı tamamlanacak raylı sistem projesiyle bölge 360 derece demir ağlarla örülecek.

"360 DERECE RİNG OLUŞTURULACAK"

Varsak-Meltem arasında planlanan üçüncü etap raylı sistem projesinin bugünlerde Yüksek Planlama Kurulu'nda bakanların imzasına açıldığını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Bu da bittiğinde hemen ihalesini yapıp görev dönemimizin sonuna kadar yetiştirmeye çalışacağız. Böylece Antalya'da raylı sistem 360 derece ring oluşturmuş olacak." şeklinde konuştu.

"METRO HATTI Y GİBİ ÇATAL HALE DÖNÜŞÜYOR"

Metro hattında güzergahın, hatta duraklarıyla birlikte ulaşım master planının da kesinleştiğini belirten Türel, "Konyaaltı'nda büyük limandan başlayan metro hattı, Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu yerde bir 'Y' gibi çatal hale dönüşüyor, bir kolu Kepez istikametinden Varsak'a metro olarak devam edecek, bir kolu da buradan Muratpaşa istikametine uzanacak. Bir dahaki dönemde Antalya Limanı'ndan gerektiğinde Lara'ya, Kundu'ya kadar ve Kepez'e Varsak'a kadar her noktaya, bugünkü raylı sistem ağımızı da destekleyecek şekilde bütünleşmiş bir sistemi Antalya'da hizmete inşallah sunmuş oluruz." ifadelerini kullandı.