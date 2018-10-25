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Antalya'da 4 gün 4 gecelik Hint düğünü

Hindistan'ın Delhi kentinde yaşayan ve maden sektöründe faaliyet gösteren Arora ailesinin oğlu Arjun Arora ile Sukriti Grover, düğünleri için Antalya'yı tercih etti.

AA | 25.10.2018 - 19:16..
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Hint geleneklerine göre yapılan düğüne Hindistan ve çeşitli ülkelerden yaklaşık 600 davetli katıldı. 4 gün 4 gece süren düğün "hoş geldiniz" partisiyle başladı.

İkinci gün "hi çayı", gelin ve damat ailelerinin dansları ile devam eden düğünün üçüncü günü kına organizasyonu yapıldı. Profesyonel sanatçılar düğüne katılan kadınların ellerine özel desenlerle kına uyguladı.

Dördüncü gün sabahı dini tören ve barat töreni yapıldı. Dini törenin gerçekleştirildiği sahil yoluna beyaz halı serildi. Damat atla, gelin de üstü açık pembe araçla merasim alanına geldi. Ziyafetlerin yanı sıra danslı müzikli eğlencelerin gerçekleştirildiği düğün, akşam verilen evlilik resepsiyonuyla sona erdi.

Antalya'da 4 gün 4 gecelik Hint düğünü

HİNDİSTAN'DAN 80 KİŞİLİK MUTFAK EKİBİ

Düğün için Hindistan'dan bir konteyner baharat, gıda ve malzeme getirildi. Kurulan tandırlarda pişirilen özel ekmek ve hazırlanan Hint yemekleri misafirlere servis edildi. Düğün için Hindistan'dan özel 80 kişilik mutfak ekibi getirildi. Ekibe, Türk aşçılar da yardım etti.

Antalya'da 4 gün 4 gecelik Hint düğünü VİDEO

Antalya'da 4 gün 4 gecelik Hint düğünü

DÜĞÜNÜN MALİYETİ 1,5 MİLYON DOLAR

Mutfak ekibinin yanı sıra Hindistan'dan makyaj, kuaför, fotoğraf, sahne ve dekor tasarımları için 50 kişilik ekip geldi. Türkiye'den de 200 kişilik ekip görev yaptı.
Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelde gerçekleştirilen düğünün maliyetinin yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu öğrenildi.
Konukların bugünden itibaren otelden ayrılacağı ifade edildi.

Antalya'da 4 gün 4 gecelik Hint düğünü

Antalya'da 4 gün 4 gecelik Hint düğünü

Antalya'da 4 gün 4 gecelik Hint düğünü

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