Antalya'da 9 katlı inşaatın çatısına çıkıp dua etti

Öğle saatlerinde Antalya Etiler Mahallesi 862 Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen N.T., 9 katlı inşaatın en üst katına çıkarak oturdu.

DUA ETTİ

Bir süre sonra üzerindeki tişörtü çıkarıp dua etmeye başlayan N.T.'yi gören inşaat işçileri, intihar edeceğini düşünerek polise haber verdi. İşçilerin kendisine seslenmesine karşılık vermeyen N.T., inşaatın uç kısmında oturmayı sürdürdü.

POLİS KARNINI DOYURDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve inşaat sorumluları, N.T.'yi ikna etmeye çalıştı. İnşaat sorumluları N.T.'nin yanına çıkarak bir süre konuştu. Daha sonra aşağı inmeye ikna olan N.T., polise karnının aç olduğunu söyledi. N.T. polis tarafından yakındaki bir lokantaya götürüldü.

Bazı inşaat işçilerinin yaşanan olayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışması, bazılarının ise sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkati çekti.