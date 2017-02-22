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Antalya'da alkollü sürücü trafiği birbirine kattı

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, yoldan çıkarak refüjdeki reklam tabelası ve palmiye ağacına çarparak durdu.

22.02.2017 - 11:09
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100'üncü Yıl Bulvarı'ndan Mevlana Kavşağı yönüne seyreden Mehmet K.'nin kullandığı 07 GKE 61 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

ÖNCE BARİYERLERE SONRA TABELA VE AĞACA ÇARPTI

Önce bariyerlere sonra reklam panosuna ardından da palmiye ağacına çarparak deviren araç, karşı şeride geçerek ancak durabildi. Kaza sonrası caddenin bir bölümü aracın ve reklam tabelasının kırılan cam nedeniyle trafiğe kapandı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Başında aldığı darbeyle yaralanan sürücü için 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün tedavisini ambulansta yaptı. Tedavisinin ardından yapılan incelemede Mehmet K.'nin 2.5 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hakkında cezai işlem yapılan Mehmet K.'nin ehliyetine el konuldu. Kaza yapan araç, devrilen bariyer, palmiye ağacı ve reklam tabelasının kaldırılmasından sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Antalya'da alkollü sürücü trafiği birbirine kattı

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