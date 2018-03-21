Antalya'da annesini gözaltına aldı polislere ateş açtı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde annesini ve komşularını av tüfeğiyle öldürmekle tehdit eden Ö.E., polislere ateş açtı. Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonlar Ö.E. etkisiz hale getirilirken, zanlı dayısını yaraladı.

SAÇMALAR DAYISINA GELDİ

Ö.E.’nin bilinmeyen bir nedenle annesi ve komşularını av tüfeğiyle tehdit ettiği haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yanına kimseyi yaklaştırmayan Ö.E., kendisini ikna etmeye çalışan polislere ve akrabalarının üzerine ateş açtı.

Açılan ateşte Ö.E.’nin dayısı İzzet M.E. çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

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ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından Gündoğmuş Devlet Hastanesi’ne götürülen İzzet M.E. tedaviye alındı. İzzet M.E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bir süre daha direnen Ö.E. ise çevredekilerin de yardımıyla polis tarafından etkisiz hale getirilerek elindeki av tüfeği alındı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ö.E.’nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.