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Antalya'da bir sürücü aracını rayların üzerine park etti

Aracını rayların üzerine park eden sürücü nedeniyle tramvay seferleri aksadı, 190 TL para cezası kesildi.

03.05.2017 - 16:54
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Saat 13.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Şarampol Caddesi’nde meydana gelen olayda, bir yakınını ziyarete gelen Ergün S., cipini Meydan- Kepezaltı tramvay hattı üzerine bıraktı. Bir süre sonra gelen tramvayın vatmanı, sürücünün aracı çekmesi için bir süre korna çaldı.

Sürücünün dönmemesi üzerine vatman durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye asayiş ve trafik ekipleri sevk edildi.

Antalya'da bir sürücü aracını rayların üzerine park etti

190 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, aracın plakasından sahibine ulaşmayı denedi, ancak başarılı olamadı. Yaklaşık yarım saat tramvay seferi tek taraflı aksadı. Aracının yarına gelen S., yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Polis, tramvay yoluna park eden sürücüye 190 TL para cezası uyguladı.

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