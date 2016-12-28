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Antalya'da eve giren hırsız suçüstü yakalandı

Antalya’da bir eve gizlice giren 29 yaşındaki A.N.U., yatak odasında gardırobun üzerinde yakalandı. O anlarda kameralar kayıttaydı.

Ajanslar | 28.12.2016 - 16:24
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın açık kapısından girdikten sonra aydınlatma boşluğuna geçen A.N.U., 4’üncü kata çıkarak banyo penceresinden avukat M.E.’ye ait daireye girdi.

POLİSİ ÇAĞIRDILAR

Apartman sakinleri, aydınlatma boşluğundan gelen sesler üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Antalya'da eve giren hırsız suçüstü yakalandı

"KİMSE YOK GİDELİM"

Hırsızın olduğu düşünülen evin sahibi avukatın açtığı daireye giren polis ekipleri, arama sonunda bulamadıkları şüphelinin duyabileceği şekilde "Kimse yok gidelim" diye seslendi.

GARDIROBUN ÜZERİNDE YAKALADILAR

Polisin gittiğini düşünen şüpheli, panjur altından bakınca evde olduğu tespit edildi. Evde yeniden arama yapan polis, A.N.U.’yu yatak odasında bulunan gardırobun üzerinde saklanırken yakaladı.

Antalya'da eve giren hırsız suçüstü yakalandı VİDEO

13 EVİ SOYDU

Şüphelinin tüm odaları karıştırdığı ve kumbarada bulanan 500 TL ile ziynet eşyalarını çaldığı ortaya çıktı.

Şüphelinin Muratpaşa İlçesi sınırlarında 13 evden hırsızlık yaptığı belirlendi. İfadesi sonrasında adliye sevk edilen A.N.U. tutuklandı.

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