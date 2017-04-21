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Antalya'da FETÖ'den tutuklananların sayısı

Antalya'da FETÖ soruşturmaları kapsamında toplam 1548 kişinin tutuklandığı bildirildi.

21.04.2017 - 17:10
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Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'anayasayı ihlal', 'cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik' suçlarından başlatılan soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

TOPLAM ADLİ İŞLEM SAYISI

Bu kapsamda 1548 kişinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, "Toplam adli işlem sayısı 4 bin 143'tür" denildi.

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