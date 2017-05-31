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Antalya'da güzellik yarışması finalistleri mutfağa girdi

Serik ilçesinde kamp yapan Miss Eurasia 2017 Güzellik Yarışması finalistleri, mutfakta hünerlerini sergiledi.

31.05.2017 - 11:56
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Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Miss Eurasia 2017 Güzellik Yarışması'nın 40 finalisti Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Granada Luxury Hotel'de geçen hafta kampa girdi.

OTELİN MUTFAĞINA GİRDİLER

3 Haziran'da yapılacak final için yürüme ve koreografi eğitimi alan kraliçe adayları, otelin mutfağına girerek hünerlerini sergiledi.

40 GÜZEL KEBAP YAPMAYA ÇALIŞTI

Rusya, Ukrayna, Macaristan, Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, Kamerun, Kazakistan, Litvanya ve Letonya gibi ülkelerden gelen 40 güzel, aşçılarla birlikte pasta ve kebap yapmaya çalıştı. Aşçılardan Türk yemeklerinin tariflerini öğrenen güzeller, oklavayla hamur da açtı.

Antalya'da güzellik yarışması finalistleri mutfağa girdi

Antalya'da güzellik yarışması finalistleri mutfağa girdi

Antalya'da güzellik yarışması finalistleri mutfağa girdi

Antalya'da güzellik yarışması finalistleri mutfağa girdi

Antalya'da güzellik yarışması finalistleri mutfağa girdi

Antalya'da güzellik yarışması finalistleri mutfağa girdi

Antalya'da güzellik yarışması finalistleri mutfağa girdi

Antalya'da güzellik yarışması finalistleri mutfağa girdi

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