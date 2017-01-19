Antalya’da hastane inşaatında göçük

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında iskele demirleri çöktü. Çökmeyle birlikte yaşanan göçük altında 8 işçi kaldı. İşçilerden 3’ü kendi imkanlarıyla kurtularak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri göçük altındaki 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, hastaneye kaldırılan diğer 3 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ: 7 İŞÇİDEN 6'SI KURTARILDI

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, inşaatta yaşanan göçük sonucu iskelenin altında kalan 7 işçiden 6’sının kurtarıldığını, bir işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.