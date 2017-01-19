taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.779
USD
3,7936
EURO
4,0358
ALTIN
146,85
PETR
54,1600

Antalya’da hastane inşaatında göçük

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ek binası inşaatında iskelenin çökmesi sonucu göçük meydana geldi.

19.01.2017 - 00:21
  1. Haberler
  2. İç Haber

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında iskele demirleri çöktü. Çökmeyle birlikte yaşanan göçük altında 8 işçi kaldı. İşçilerden 3’ü kendi imkanlarıyla kurtularak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

Antalya’da hastane inşaatında göçük

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri göçük altındaki 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, hastaneye kaldırılan diğer 3 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ: 7 İŞÇİDEN 6'SI KURTARILDI

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, inşaatta yaşanan göçük sonucu iskelenin altında kalan 7 işçiden 6’sının kurtarıldığını, bir işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Antalya’da hastane inşaatında göçük

Antalya’da hastane inşaatında göçük

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM