Antalya'da hava sıcaklığı 35 derece

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'da, birçok yerli ve yabancı turist denizde vakit geçirdi.
Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarına gelenlerden bazıları yüzdü, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı.
Konyaaltı’nda tatilciler, şezlonglarda kitap okudu, palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı.
SICAK HAVALAR 2 GÜN DAHA SÜRECEK
Çocuklar ise sahil kenarındaki su fıskiyelerinde oynayıp eğlendi. Meteoroloji yetkilileri, Antalya’da sıcak havanın iki gün etkisini sürdürmesini beklediklerini bildirdi.