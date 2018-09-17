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Antalya'da hava sıcaklığı 35 derece

Turizmin başkenti Antalya’da sıcak havada serinlemek isteyenler plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 07:59..
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Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'da, birçok yerli ve yabancı turist denizde vakit geçirdi.

Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarına gelenlerden bazıları yüzdü, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı.

Antalya'da hava sıcaklığı 35 derece

Konyaaltı’nda tatilciler, şezlonglarda kitap okudu, palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı.

SICAK HAVALAR 2 GÜN DAHA SÜRECEK

Çocuklar ise sahil kenarındaki su fıskiyelerinde oynayıp eğlendi. Meteoroloji yetkilileri, Antalya’da sıcak havanın iki gün etkisini sürdürmesini beklediklerini bildirdi.

Antalya'da hava sıcaklığı 35 derece

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