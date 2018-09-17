Antalya'da hava sıcaklığı 35 derece

1 Sayısal dersler artık çocuk oyuncağı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknokenti'nde, ilköğretim ve lise matematik, fizik ve geometri derslerinin daha pratik ve eğlenceli bir yolla öğretilmesini hedefleyen bilimsel oyuncaklar geliştirildi.

2 Mangkut Tayfunu Asya'yı vurmaya devam ediyor Filipinler merkezli Mangkut Tayfunu dehşet saçmaya devam ediyor. Bölgede adeta bir kıyamet iklimi oluşturan tayfun, her geçen dakika can almayı sürdürüyor.

3 Belhanda pazarlığı devam ediyor G.Saray'da Emre Akbaba transferinin ardından iyice gözden düşen Younes Belhanda, futbol kariyerini Al Ahli takımında sürdürmeyi planlıyor.

4 Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. 18 milyon öğrenci, 3 aylık yaz tatilinden sonra dersbaşı yaptı.

5 Öğrencilerine yabancı dil sınıfları kurdular Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir ilkokul ve ortaokulun müdür ve öğretmenleri, yaz tatilinde çalışarak öğrencileri için 2 yabancı dil sınıfı oluşturdu.

6 Kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı İstanbul 0-3 Karayolu'nda, bariyerlere çarparak ikiye ayrılan otomobilin içindeki 3 kişi yaralanırken, aracı görüntülemek isteyen diğer sürücüler trafik akışını aksattı.