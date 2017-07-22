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Antalya'da 'Hero' tişörtü giyen sevgililer gözaltında

Antalya'da üzerinde 'Hero' yazılı tişört giyen üniversiteli sevgililer 22 yaşındaki Çisem G. ve aynı yaştaki Esen E. gözaltına alındı.

22.07.2017 - 13:20
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Antalya'da 'Hero' tişörtü giyen sevgililer gözaltında

Antalya'nın Kepez İlçesi Ulusoy Caddesi'nde seyreden 35 ZTJ .. plakalı motosikletin üzerindeki biri kız iki gencin tişörtlerinde 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişört olduğu yönünde polise ihbar geldi.

Harekete geçen ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. MOBESE kameralarından izi sürülen motosikletin Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'ne girdiğini belirleyen polis, alarma geçen ekipleri buraya yönlendirdi.

EL ELE GEZERKEN GÖZALTINA ALINDILAR

Kampüs içinde el ele gezen ve üzerlerinde 'Hero' tişörtü bulunan iki sevgili, polis tarafından gözaltına alındı.

Manavgat İlçesi nüfusuna kayıtlı Çisem G.'nin Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 2'nci sınıf öğrencisi, İzmir nüfusuna kayıtlı Esen E.'nin de mühendislik fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Sevgililerin kullandığı motosiklet de park halinde bulundu.

Antalya'da 'Hero' tişörtü giyen sevgililer gözaltında

"YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ikiliden Esen E., "Tişörtü Antalya'daki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazadan satın aldık. Yasak olduğu bilmiyorduk" dedi. Çisem G. de "Yasak olduğu bilmiyorduk" diye ifade verdi. Yapılan bilgi taramasında haklarında hiç bir kayıt bulunmayan sevgililer, ifade işlemleri sonrasında adliyeye sek edilecek.

Antalya'da 'Hero' tişörtü giyen sevgililer gözaltında

AYNI TİŞÖRTÜ SUİKAST TİMİ SANIĞI GİYMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik FETÖ mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde 'Hero' yazan tişörtle duruşmaya girmişti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce, yaşanan tartışma üzerine Cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.

Antalya'da 'Hero' tişörtü giyen sevgililer gözaltında

Antalya'da 'Hero' tişörtü giyen sevgililer gözaltında




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