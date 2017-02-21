taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.588
USD
3,6321
EURO
3,8471
ALTIN
144,15
PETR
56,2100

Antalya'da iş adamlarına operasyon: 21 gözaltı

Antalya'nın Serik ilçesindeki Genç İş adamları Derneğine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

21.02.2017 - 10:29
  1. Haberler
  2. İç Haber

TUTUKLAMA

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yaptıkları soruşturmanın ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) bağlantılı olduğu iddia edilen Serik Genç İşadamları Derneğine operasyon düzenledi.

FETÖ'YE FİNANS SAĞLIYORLARDI

Serik ilçesi ile Antalya ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Çoğunluğu esnaf olduğu belirtilen zanlıların, FETÖ'ye finans sağladığı öne sürüldü. Operasyonda 3 kişinin de arandığı bildirildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında sabıkalı ve şerefsiz gerginliği

CNN Türk canlı yayınında sabıkalı ve şerefsiz gerginliği

75
AK Parti referanduma 3İ formülüyle hazırlanıyor

AK Parti referanduma 3İ formülüyle hazırlanıyor

118
Hırsızlar yatak odasına kadar girdiler VİDEO

Hırsızlar yatak odasına kadar girdiler VİDEO

63
Ömer Halisdemir davası başlıyor

Ömer Halisdemir davası başlıyor

53
Gazprom'dan Türk Akımı'nın ikinci koluna onay

Gazprom'dan Türk Akımı'nın ikinci koluna onay

10
Fransa'da Le Pen’in partisine polis baskını

Fransa'da Le Pen’in partisine polis baskını

46
Öğretmen öğrencisini sırtında taşıdı

Öğretmen öğrencisini sırtında taşıdı

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM