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Antalya’da Kasım ayında deniz keyfi

Antalya’da yazdan kalan günler yaşanırken, yerli ve yabancı turistler güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

İHA | 03.11.2018 - 16:15..
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Sonbaharın son ayı Kasım’da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen turistler, Kaş’ın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’na akın etti.

SICAKLAR YAZI ARATMIYOR

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Kaş’ta, sıcak havanın keyfini süren bazı turistler plajda denize girdi, bazıları da güneşlendi.
İstanbul’dan tatile geldiğini belirten Rıdvan Yiğit, "Arkadaşlarımızla görüştük, mont giyiyorlar. Burası çok güzel, doğal bir cennet. İnsanlar çöplerini bırakmasınlar, daha da güzelleşecek. Deniz çok muazzam, apayrı. Yaşayıp görsünler." dedi.

Antalya’da Kasım ayında deniz keyfi

"PASTIRMA YAZINA DENK GELDİK"

Kemer’den gelen kaptan Fatih ise, "İlk defa Kaş’a ve Kaputaş’a geliyorum, çok beğendik. Suyu, denizi, kumu çok temiz. Kasım ayında pastırma yazına denk getirdik. Herkesi Kaş’a, Antalya’ya, Türkiye’ye bekliyoruz." diye konuştu.

Antalya’da Kasım ayında deniz keyfi


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