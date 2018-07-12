Antalya'da kaybolan turist oteli 7 saatte buldu

Susan Brown adındaki İngiliz kadın Antalya'nın Manaavgat ilçesinde kayboldu. Markete giden kadın yaklaşık 7 saat sonra oteli bulabildi.

MARKETE GİTTİ 7 SAAT SONRA DÖNDÜ

Gezmek ve alışveriş yapmak için kızı ve kızının arkadaşlarıyla birlikte Side Mahalllesi’nde bulunan Perşembe pazarına gelen Suzan Brown biranda ortadan kaybolunca Manavgat polisi alarma geçti.

Telsizden eşkali verilerek tüm ilçede aranmaya başlayan Susan Brown’un kızı Lindsey Brown gözyaşları içinde kaldı.

Annesinin sigara almak için yanlarından ayrılıp bir markete girdiğini söyleyen Lindsey Brown, "Biz ilerledik. Gittiğimiz turla birlikte otele döndüğümüzde annemin olmadığını gördük. 2-3 saat bekledikten sonra aramak için perşembe pazarına geldik. Kendisinin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Annemi görenlerin yerini bildirmesini istiyorum" dedi.



