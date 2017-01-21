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Antalya'da konut fiyatları arttı

Antalya'da satılık konut fiyatları 1 yılda yüzde 9, kiralık konutlarda ise yüzde 2 oranında artış yaşandı.

21.01.2017 - 16:05
  1. Haberler
  2. Emlak

2016 Emlak Endeksi verilerine göre Antalya'da konut fiyatlarında diğer büyük şehirlerdeki gibi artış meydana geldi.

Antalya'da konut fiyatları arttı

Antalya'da satılık konut fiyatları sadece 1 yılda % 9 arttı. Ortalama metrekare fiyatı da 1.900 TL seviyesine yükseldi. Kiralıklarda artış % 2 oranında kaldı.

KİRALIK KONUTLARDA DURDU

Ortalama fiyat ise 9 TL oldu. Antalya'da amortisman süresi 19 yıldır. Antalya'da en pahalı ilçe ise Konyaaltı oldu. Konyaaltı'da bir senede konut fiyatları % 7 artış gösterdi. Metrekaresi 2.423 TL olarak gerçekleşti.

Antalya'da konut fiyatları arttı

EN UCUZ İLÇE KEPEZ

En ucuz ilçe ise Kepez oldu. Kepez'de konutların metrekare fiyatı ise 1.526 TL civarında seyretti.

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