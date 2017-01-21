Antalya'da konut fiyatları arttı

2016 Emlak Endeksi verilerine göre Antalya'da konut fiyatlarında diğer büyük şehirlerdeki gibi artış meydana geldi.

Antalya'da satılık konut fiyatları sadece 1 yılda % 9 arttı. Ortalama metrekare fiyatı da 1.900 TL seviyesine yükseldi. Kiralıklarda artış % 2 oranında kaldı.

KİRALIK KONUTLARDA DURDU

Ortalama fiyat ise 9 TL oldu. Antalya'da amortisman süresi 19 yıldır. Antalya'da en pahalı ilçe ise Konyaaltı oldu. Konyaaltı'da bir senede konut fiyatları % 7 artış gösterdi. Metrekaresi 2.423 TL olarak gerçekleşti.

EN UCUZ İLÇE KEPEZ

En ucuz ilçe ise Kepez oldu. Kepez'de konutların metrekare fiyatı ise 1.526 TL civarında seyretti.