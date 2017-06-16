Antalya'da kredi kartı dolandırıcıları yakalandı

Kemer’deki 4 ayrı otelde rezervasyon yapan Hamit K., Fatih Ş., Mahmut Ö. ve Ferhat B., 30 Mayıs tarihinde tatile geldi. Şüpheliler, 7 Haziran günü Deniz Caddesi’ndeki bir restorana yemeğe gitti.

RESTORANDA BAŞKASININ KARTIYLA 2 BİN 300 LİRA HESAP ÖDEDİLER

Yemeğin ardından kredi kartı bilgileri kullanılarak işlem yapılmasına olanak sağlayan programı kullanan 4 şüpheli, 2 bin 300 liralık hesabı ödeyip restorandan ayrıldı. Bunun hemen ardından bir kredi kartı sahibi restoranı arayarak haberi olmadan işletmede kartının kullanıldığını belirtti.

AYNI RESTORANA YİNE GELDİLER

Kemer’de tatilini sürdüren şüphelilerden Hamit K. ile Fatih Ş., dün gece aynı restorana yeniden geldi. Şüpheliler ile çalışanları haber verdiği, restoranın karşısındaki gece kulübünün güvenlik personeli arasında dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle tartışma çıktı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın ardından kaçmaya çalışan şüphelileri yakalayan güvenlik personeli, polise haber verdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

CEP TELEFONLARINDA DİĞER ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI

İşlemleri için polis merkezine götürülen Hamit K. ve Fatih Ş.’ye gelen mesajlarından şüphelenen polis, şüphelilerin cep telefonlarını incelemeye aldı. Polis, Hamit K. ve Fatih Ş. ile mesajlaşan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hamit K. ve Fatih Ş. aracılığıyla şüphelilere buluşma noktası verildi.

UYŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ

Polisin belirlediği buluşma noktasına 07 TDR 10 plakalı araçla gelen Mahmut Ö. ve Ferhat B. yakalandı. Şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu madde ve enjektör ele geçirildi. Gözaltına alınan Mahmut Ö. ve Ferhat B. de işlemleri için polis merkezine götürüldü.

HIRSIZLARIN YÖNTEMİ

Burada yapılan incelemede 4 şüphelinin cep telefonlarında banka ve banka kartı dolandırıcılarının ortak kullandığı kapalı devre internet sisteminin kayıtlı olduğu ve bu sistem üzerinden kredi kartı bilgilerini sattıkları ya da satın aldıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin cep telefonlarında uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş görüntülere de rastlandı.

Şüphelilerden Hamit K.’nın ifadesinde Ankara ve İstanbul gibi birçok ilde benzer suçları işlediklerini itiraf ettiği belirtildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.