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Antalya'da laf atma cinayeti sanığına 16 yıl hapis

2014 yılında kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tartıştığı Ali Ünal'ı öldüren Ahmet Erkan, 16 yıl hapis cezası aldı.

29.07.2017 - 12:29
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Cinayet şüphelisi Ahmet Erkan, dün Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Erkan, ölen Ali Ünal'ın ağabeyi Mehmet Ünal ve tarafların avukatları katıldı.

SEVGİLİSİNE LAF ATINCA KAVGA ÇIKTI

Davada mütalaa veren savcı, olay gecesi Ali Ünal'ın Ahmet Erkan ile sevgilisi Semra Sözer'e laf atması üzerine kavga çıktığını, Ahmet Erkan'ın, Ünal'ı 7 ayrı yerinden bıçaklayarak ölmesine sebep olduğunu, sanık Semra Sözer'in ise olayı bilmesine rağmen adli mercilere bildirmeyerek suçluyu kayırma suçu işlediğini belirtti.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ, PİŞMANIM"

Karar duruşmasında son sözü sorulan Ahmet Erkan, Ali Ünal'ı hiç tanımadığını aktarırken, "Aniden gelişen bir olay. 1 saniye düşünme şansım olmadı. Amacım öldürmek değildi, pişmanım. Elini beline attığını görünce saldıracağını düşündüm.

"BELKİ BENDEN SONRA MAKTULÜ BIÇAKLAYANLAR OLDU.."

Kendisine en fazla 2-3 bıçak darbesi vurdum. Kesinlikle daha fazla vurmadım. Belki benden sonra maktulü bıçaklayanlar oldu ya da benim bıçakladığım bu maktul değil" dedi.

16 YIL HAPİS CEZASI

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verilen sanık Ahmet Erkan'ın bu fiili haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 16 yıl hapis, sanığa yardım ettiği için tutuksuz yargılanan Semra Sözer'e suçluyu kayırma suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

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