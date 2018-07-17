Antalya'da Letonyalı aile trafik kazası geçirdi

1 Mitrovic Club Brugge'e transfer oldu Beşiktaş, Hırvat stoper Mitrovic'i 3.9 milyon euroya Belçika'nın Club Brugge ekibine sattı.

2 İki çocuğunun gözü önünde levye ile dayak yedi Bursa'dan Tekirdağ'a 7 yıl önce gelin olarak giden H.Ö. isimli kadın, kocasının kendisini 2 çocuğunun gözleri önünde levye ile dövdüğünü iddia ederek, koruma kararı istedi.

3 Ordinaryüs Sezonu: Lefter Küçükandonyadis Türk futbolunun efsane ismi Lefter, yapılan tüm ırkçı baskılara ve paranın egemenliğine, Milli Takım formasında bıraktığı teriyle cevap vermişti.

4 Vida için West Ham'dan 18 milyon euro Premier Lig'de transfer döneminin en hareketli takımı olan West Ham United, Beşiktaşlı Vida için 18 milyon euroluk teklif yaptı.

5 'Ablam ile yattım eniştem ile uyandım' demişti Berk D.'nin baldızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, mahkemeye delil olarak sunulan gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı.

6 Ece Seçkin'e Güney Afrika'da ilginç evlilik teklifi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, pilot sevgilisi Çağrı Terlemez'le birlikte gittiği Güney Afrika'da evlilik teklifi aldı. Genç şarkıcı aldığı teklif sonrasında şaşkınlığını gizleyemedi.