taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.596
USD
4,8415
EURO
5,6833
ALTIN
193,56
PETR
71,7300

Antalya'da Letonyalı aile trafik kazası geçirdi

Kemer ilçesinde elektrikli bisikletle kamyonun çarpıştığı kazada, Letonyalı Vadims Bulazs, eşi Jekaterina Bulazs ve oğlu Artjoms Bulazs yaralandı.

DHA | 17.07.2018 - 11:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Antalya'nın Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'nde tatil yapan Letonyalı Vadims Bulazs (55), dün kiraladığı 3 tekerlekli elektrikli bisikletle eşi Jekaterina Bulaza (41) ve oğlu Artjoms Bulazs (12) ile birlikte D-400 karayoluna çıktı.

Antalya'da Letonyalı aile trafik kazası geçirdi

KAMYONLA ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇARPIŞTI

Saat 19.30 sıralarında sol şeride geçmeye çalışan Vadims Bulazs'ın kullandığı 07 AAL 177 plakalı elektrikli bisiklet, Karabucak mevkisinde kontrolden çıktı. Bu sırada arkadan gelen Sinan Demir yönetimindeki 07 MBH 53 plakalı kamyonla elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan Vadims Bulazs, Jekaterina Bulaza ve Artjoms Bulazs yaralandı.

Antalya'da Letonyalı aile trafik kazası geçirdi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 3 turist, ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Antalya'da Letonyalı aile trafik kazası geçirdi

Antalya'da Letonyalı aile trafik kazası geçirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlikte son durum

703
Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

63
Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

62
Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

108
HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

239
Trump'ın Rusya açıklamaları ABD'de tepki çekti

Trump'ın Rusya açıklamaları ABD'de tepki çekti

21
Adnan Oktar örgütünde kim kimdir

Adnan Oktar örgütünde kim kimdir

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM